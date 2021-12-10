Члены экипажа подписали какие-то документы на незнакомом им языке

Весь экипаж российского сухогруза "Руслана" был трезв в момент его задержания, а показавший обратное алкотестер польских пограничников неисправен. Об этом заявил капитан судна Виталий Васильев в интервью телеканалу РЕН-ТВ.

По его словам, зашедшие на палубу сотрудники погранслужбы не предъявили членам экипажа свои документы, а также сертификатов на алкотестеры. Сама ситуация была очень нервной, россияне "подписали какие-то бумажки", которые были на польском языке, хотя международным у моряков считается английский.

Кроме того, силовики все время общались с кем-то по телефону. Капитан не исключил, что они получали указания от кого-то с берега.

"У нас на судне тоже есть алкотестер. Я его принес, при этих пограничниках в трубочку подул, он показал ноль. Но это никуда не занесено, ни в какие документы", – подчеркнул Васильев.

Он добавил, что отечественный алкотестер зафиксировал незначительное присутствие алкоголя в организме третьего помощника, причем эта доза даже считается допустимой даже по законодательству Польши.

Также капитан не согласился подписывать акт о замечаниях по техническим недостаткам судна, т.к. не считает их таковыми. При этом, отметил Васильев, проводивший осмотр сотрудник тоже выходил на палубу и с кем-то по телефону советовался.

"Если бы у парохода был не российский флаг, то и проблем бы у нас не было", – резюмировал он.

Напомним, сухогруз задержали 5 декабря недалеко от Собешевского острова якобы из-за того, что он отклонился от намеченного маршрута, игнорировал вызовы с берега и чуть было не сел на мель.