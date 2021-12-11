За счет высокого содержания белка тяга к еде вечером бужет снижена, уверяет эксперт

Современные правила здорового питания весьма скептически оценивают яйца как продукт, действующий на пользу человеческому организму. Хотя исследования говорят о том, что они способствуют похудению и насыщению в утреннее время суток благодаря высокому содержанию белка.

Как отметила диетолог из США Натали Риццо, яичный белок ускоряет обмен веществ и помогает сбросить лишние килограммы. За счет массы витаминов, включая А, В, D, холиевой кислоты и минералов одно яйцо обеспечивает человека массой полезных свойств. Высокая энергетическая ценность позволяет оставаться сытым и способствует меньшему потреблению калорий в течение всего остального дня.

"Белок лучше утоляет голод, чем углеводы или жиры, потому что он дольше переваривается. Процесс приема пищи, переваривания и ее хранения – термический эффект, под которым следует понимать усиление метаболизма, испытываемого вами после еды", – отмечает эксперт.

А ускоренный метаболизм, поясняет Рицци, как раз и помогает похудеть за счет интенсивного сжигания калорий. Безусловно, многое определяется генами. Однако основная часть, на которой строится состояие тела, заключается в рационе.

"Я определенно рекомендую яйца в качестве здорового завтрака. Чтобы сбалансировать прием пищи, включите в него также некоторые фрукты и овощи, цельнозерновые и молочные продукты. Это поможет снизить общее потребление калорий за счет предотвращения тяги к еде в конце дня", – отметила Риццо.



Ранее американский эксперт рассказала о продуктах, употребление которых после 50 лет может угубительно отразиться на состоянии организма из-за высокого уровня холестерина в крови.