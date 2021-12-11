Жена объяснила слухи о психической болезни у Байдена

Жена объяснила слухи о психической болезни у Байдена
Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
По ее словам, муж просто много работает

Супруга американского президента Джо Байдена дала интервью телеканалу CBS, в котором рассказала о том, как изменилась ее жизнь после инаугурации супруга. Журналисты решили спросить, как она относится к слухам, что глава США психически нездоров. Ответ Первой Леди приводит британское издание Daily Mail. 

Ранее в Соединенных Штатах Америки провели опрос общественного мнения, согласно которому почти половина граждан посчитали, что Байден не способен осуществлять президентские функции из-за своего психического состояния. 

"Я думаю, это нелепица", – заявила Джилл Байден в интервью.

По ее словам, президент США работает 24 часа в сутки, пытаясь наладить ситуацию внутри страны – после прошедших выборов противостояние между республиканцами и демократами усилилось, из-за чего главе стало сложней продвигать собственную повестку. 

Тем не менее, публичные конфузы американского лидера провоцируют все большее количество слухов о его психическом здоровье. Поведение Байдена на конференции с Путиным западные журналисты сочли позорным, поскольку американский глава не только приветливо махал рукой российскому президенту, но и не смог сразу справиться с кнопкой для включения микрофона. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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