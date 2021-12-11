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Супруга американского президента Джо Байдена дала интервью телеканалу CBS, в котором рассказала о том, как изменилась ее жизнь после инаугурации супруга. Журналисты решили спросить, как она относится к слухам, что глава США психически нездоров. Ответ Первой Леди приводит британское издание Daily Mail.
Ранее в Соединенных Штатах Америки провели опрос общественного мнения, согласно которому почти половина граждан посчитали, что Байден не способен осуществлять президентские функции из-за своего психического состояния.
"Я думаю, это нелепица", – заявила Джилл Байден в интервью.
По ее словам, президент США работает 24 часа в сутки, пытаясь наладить ситуацию внутри страны – после прошедших выборов противостояние между республиканцами и демократами усилилось, из-за чего главе стало сложней продвигать собственную повестку.
"He keeps working...at creating relationships with Republicans as well as Democrats, to push his agenda forward. It’s that important."— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 10, 2021
First Lady Dr. Jill Biden talks to Rita Braver about President Biden's hopefulness and confidence while working with both sides of the aisle pic.twitter.com/6Hq3GpXtds
Тем не менее, публичные конфузы американского лидера провоцируют все большее количество слухов о его психическом здоровье. Поведение Байдена на конференции с Путиным западные журналисты сочли позорным, поскольку американский глава не только приветливо махал рукой российскому президенту, но и не смог сразу справиться с кнопкой для включения микрофона.
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