Супруга американского президента Джо Байдена дала интервью телеканалу CBS, в котором рассказала о том, как изменилась ее жизнь после инаугурации супруга. Журналисты решили спросить, как она относится к слухам, что глава США психически нездоров. Ответ Первой Леди приводит британское издание Daily Mail.

Ранее в Соединенных Штатах Америки провели опрос общественного мнения, согласно которому почти половина граждан посчитали, что Байден не способен осуществлять президентские функции из-за своего психического состояния.

"Я думаю, это нелепица", – заявила Джилл Байден в интервью.

По ее словам, президент США работает 24 часа в сутки, пытаясь наладить ситуацию внутри страны – после прошедших выборов противостояние между республиканцами и демократами усилилось, из-за чего главе стало сложней продвигать собственную повестку.

"He keeps working...at creating relationships with Republicans as well as Democrats, to push his agenda forward. It’s that important."



First Lady Dr. Jill Biden talks to Rita Braver about President Biden's hopefulness and confidence while working with both sides of the aisle pic.twitter.com/6Hq3GpXtds