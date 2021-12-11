Чиновника возмутило, что полицейские не знают его лицо

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил истерику на блокпосте при въезде в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Гогилашвили возмутило, что сотрудники потребовали остановить его автомобиль – после обращения полицейских, машина проехала несколько метров, и из нее выбежал разозленный замглавы. После он начал скандалить с работниками блокпоста.

"Замминистра с таким ***** (лицом – прим. редакции) как у меня – он один всего", – заявил Гогиашвили.

Сотрудник ответил, что ему очень приятно познакомиться.

"А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – пригрозил он.

Александр возмутился, что занимает должность уже три года, но подчиненные не знают, как он выглядит. Его возмутило, что он должен доказывать, что вместе с ним в машине едут не преступники.

"Ты думаешь, со мной бандиты, что ли?", – спросил замминистра.

В ответ полицейский заявил, что в 2014 году тут были все.

Видео инцидента приводит РЕН ТВ.

После перепалки Гогилашвили сел в машину и уехал.