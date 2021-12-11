Против злоумышленников возбудили уголовное дело

Троих хулиганов, которые устроили драку в одном из московских подземных переходов, удалось выследить по камерам наблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Ролик, на котором трое неизвестных избивают мужчину, был опубликован в Интернете. Правоохранители начали по нему проверку, установив личности всех нападавших.

Выяснилось, что все злоумышленники – граждане России 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Их задержали и доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в СМИ сообщалось, что нападавшими могли быть мигранты, однако информация не подтвердилась. В МВД напомнили, что в стране действуют законы, которые предусматривают наказание за разжигание межнациональной розни, в том числе – и для СМИ. Поэтому они должны отвечать за достоверность публикуемой информации.