Задержать напавших на мужчину в подземном переходе помогли видеокамеры – МВД

Задержать напавших на мужчину в подземном переходе помогли видеокамеры – МВД
Фото: pixabay.com
Против злоумышленников возбудили уголовное дело

Троих хулиганов, которые устроили драку в одном из московских подземных переходов, удалось выследить по камерам наблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Ролик, на котором трое неизвестных избивают мужчину, был опубликован в Интернете. Правоохранители начали по нему проверку, установив личности всех нападавших.

Выяснилось, что все злоумышленники – граждане России 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Их задержали и доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее в СМИ сообщалось, что нападавшими могли быть мигранты, однако информация не подтвердилась. В МВД напомнили, что в стране действуют законы, которые предусматривают наказание за разжигание межнациональной розни, в том числе – и для СМИ. Поэтому они должны отвечать за достоверность публикуемой информации.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей