Один из очевидцев громкого заговора против Володина решил раскрыть имена заказчиков

15 лет назад редактора издания "Саратовский расклад" Владимира Спирягиня осудили по обвинению в клевете. Журналист приписал Вячеславу Володину причастность к ранению жительницы областного центра, однако правоохранители установили, что информация была фэйковой, главред за публикацию извинился, но заказчиков называть не стал. Сейчас же появились подробности о тех, кто заплатил за "Гарпун партии".

Руководитель компании "Автогрейд" Сергей Шеметов, который являлся бенефициаром "Саратовского расклада", назвал имена возможных заказчиков. По его словам, все было заранее спланированной провокацией, и это доказал суд.

Как рассказывает Шеметов, в 2007 году у издания были уже другие владельцы, хотя с обвиненным Спирягиным он остался в хороших отношениях. Однажды тот позвонил ему и заявил, что напишет статью "Гарпун партии", хотя достоверных подтверждений информации у него нет.

Позже он встретился с главредом лично, который во время беседы намекнул, что закачиком мог стать Василий Максимов, ныне бывший депутат Госдумы. Он заплатил за публикацию материала по банальной причине – конкуренции политических партий.

"Необходимо было обрушить рейтинг "Единой России", а проще всего это сделать, если ударить по руководителям. В области нужен был скандал, раздутый благодаря СМИ до федерального масштаба, чтобы на руководящие позиции в регионе завести нужных людей", – рассказал Шметов "Комсомольской правде".

Однако Максимов не был инициатором скандала – он просто выполнял заказ "сверху". Среди его покровителей особо заметным был Виктор Жданов – заместитель председателя правительства при Павле Ипатове. Источники сообщают, что многие планы и провокации обсуждались в том числе с участием Павла Гришина, на тот момент Главного федерального инспектора по области, и саратовского олигарха Сергея Курихина. Сам Спирягин в 2015 году косвенно, но всё же, в своих заметках отмечал связь данной истории с этими персонажами.