Собянин: более 4 тысяч световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы

Собянин: более 4 тысяч световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Градоначальник поздравил жителей столицы с наступающим 2022 годом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о праздничном освещении города, которое включили накануне, 10 декабря. Световые конструкции установили и в центре, и в жилых районах. Эффектные украшения подарят москвичам праздничное настроение.

"С наступающим 2022-м годом, друзья!"

– поздравил жителей столицы Собянин. 

Фото самых оригинальных опубликовали на сайте столичного мэра.

Проспект Мира в этом году украшает светящаяся композиция "Умка", на Поклонной горе переливается огромный новогодний шар. На ВДНХ появились цифры 2022, на фоне которых можно сделать эффектные фотографии.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Пушкинской и Тверской площадях установили, по традиции, световые арки. Светящиеся новогодние украшения радуют глаз и на Никольской.

 Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы 

Напомним, в столице накануне начался традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до конца январских праздников. Мастер-классы на фоне пандемии ковида решено отменить, однако остальные моменты останутся неизменными.

Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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