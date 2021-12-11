Собянин: более 4 тысяч световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы

Градоначальник поздравил жителей столицы с наступающим 2022 годом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о праздничном освещении города, которое включили накануне, 10 декабря. Световые конструкции установили и в центре, и в жилых районах. Эффектные украшения подарят москвичам праздничное настроение.

"С наступающим 2022-м годом, друзья!"

– поздравил жителей столицы Собянин.



Фото самых оригинальных опубликовали на сайте столичного мэра.

Проспект Мира в этом году украшает светящаяся композиция "Умка", на Поклонной горе переливается огромный новогодний шар. На ВДНХ появились цифры 2022, на фоне которых можно сделать эффектные фотографии.



На Пушкинской и Тверской площадях установили, по традиции, световые арки. Светящиеся новогодние украшения радуют глаз и на Никольской.





Напомним, в столице накануне начался традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до конца январских праздников. Мастер-классы на фоне пандемии ковида решено отменить, однако остальные моменты останутся неизменными.