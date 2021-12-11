Собянин: более 4 тысяч световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о праздничном освещении города, которое включили накануне, 10 декабря. Световые конструкции установили и в центре, и в жилых районах. Эффектные украшения подарят москвичам праздничное настроение.
"С наступающим 2022-м годом, друзья!"
– поздравил жителей столицы Собянин.
Фото самых оригинальных опубликовали на сайте столичного мэра.
Проспект Мира в этом году украшает светящаяся композиция
"Умка", на Поклонной горе переливается огромный новогодний шар. На ВДНХ
появились цифры 2022, на фоне которых можно сделать эффектные фотографии.
На Пушкинской и Тверской площадях установили, по традиции, световые арки. Светящиеся новогодние украшения радуют глаз и на Никольской.
Напомним, в столице накануне начался традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до конца январских праздников. Мастер-классы на фоне пандемии ковида решено отменить, однако остальные моменты останутся неизменными.
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