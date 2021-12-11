Глава МВД Украины отреагировал на скандал в Донбассе со своим заместителем

Глава МВД Украины отреагировал на скандал в Донбассе со своим заместителем
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Чиновника потребовали отстранить от должности

Возглавляющий МВД Незалежной Денис Монастырский возмутился спектаклем, который его заместитель Александр Гогилашвили устроил у блокпоста на въезде в Донецкую область.

В своем Фейсбуке он заявил, что подписал документ об отстранении своего зама от должности, пока идет дисциплинарное производство. Монастырский пообещал, что будет лично разбираться в деталях случившегося.

Напомним, скандал Гогилашвили закатил накануне, 10 декабря. У блокпоста авто замглавы МВД остановили полицейские, что привело его в ярость. Он возмутился тем, что сотрудники полиции не узнали его и отняли время на проверку личности. Гогилашвили заявил, что не обязан доказывать, кто он такой. Между замминистра и полицейскими завязалась перепалка. Гогилашвили в ответ на реплику одного из правоохранителей о том, что теперь он будет знать его в лицо, пригрозил, что последствия будут неприятными. Оскорбленный полицейский заметил, что вместо угроз чиновник мог бы поблагодарить его за бдительность и не преминул отметить, что получает за свою зарплату весьма скромные деньги.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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