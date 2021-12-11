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Российскую певицу не пустили на территорию Украины. Об этом говорится в аккаунте государственной пограничной службы Незалежной на Facebook.
Вместе с исполнительницей в страну не смог попасть и концертный организатор – тоже выходец из РФ. Артистка должна была выступить перед жителями Украины.
Причина, по которой россиянам отказали во въезде, связана с их посещением полуострова Крым.
"Иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы", – сообщается в публикации.
Певица и организатор концертов прибыли в Киев из Стамбула. Теперь россияне не смогут приезжать на Украину в течение трех лет.
По видео, опубликованном на Facebook, нельзя понять, о какой именно исполнительнице идет речь. На записи лицо артистки размыто. Можно разглядеть лишь длинные светло-русые волосы и серый свитер.
Позже появилась информация, что на Украину не пустили молодую певицу Mary Gu, передает "Газета.ру".
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
18 марта президент РФ Владимир Путин вместе с руководством Республики и мэром Севастополя подписал договор, в соответствии с которым Крым стал частью Российской Федерации.
Данное событие возмутило жителей Украины. Они посчитали, что Россия силой отобрала у них территории. По сей день нашу страну называют оккупантом.
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