Жена ростовского депутата с "золотым дворцом" назвала убранство дома "недорогим"

Жена ростовского депутата с "золотым дворцом" назвала убранство дома "недорогим"
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Все обвинения в хищениях она считает подставой

Ростовского депутата Виталия Латышева Анна рассказала телеграм-каналу Shot о происхождении роскошного убранства в их "золотом дворце". По ее словам, в доме вся мебель была старая, а само жилье требует ремонта. 

Напомним, обыски у депутата прошли на фоне подозрений в хищении 300 миллионов рублей из бюджета. Полагают, что он присваивал средства, выделенные на организацию отдыха детей из малообеспеченных семей. 

Его супруга уверяет, что лепнина в доме недорогая – они с супругом заказали ее в мастерской и клеили своими руками. По ее словам, в этом доме семья живет с 2004 года. 

"Мебель мы покупали на распродажах. У неё уже тогда лак был испорченный, не блестел", – заявила она.

Анна отметила, что супруг больше всего любит своих дочерей и ничего не желеет ради них, однако дети с семьями теснятся в собственных двухкомнатных квартирах. 

Женщина уверяет, что ее супруг из бюджета не воровал, а происходящее – лишь попытка подставить депутата. 

Источник: Shot
Роман ИГНАТОВ

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