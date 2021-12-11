Все обвинения в хищениях она считает подставой

Ростовского депутата Виталия Латышева Анна рассказала телеграм-каналу Shot о происхождении роскошного убранства в их "золотом дворце". По ее словам, в доме вся мебель была старая, а само жилье требует ремонта.

Напомним, обыски у депутата прошли на фоне подозрений в хищении 300 миллионов рублей из бюджета. Полагают, что он присваивал средства, выделенные на организацию отдыха детей из малообеспеченных семей.

Его супруга уверяет, что лепнина в доме недорогая – они с супругом заказали ее в мастерской и клеили своими руками. По ее словам, в этом доме семья живет с 2004 года.

"Мебель мы покупали на распродажах. У неё уже тогда лак был испорченный, не блестел", – заявила она.

Анна отметила, что супруг больше всего любит своих дочерей и ничего не желеет ради них, однако дети с семьями теснятся в собственных двухкомнатных квартирах.

Женщина уверяет, что ее супруг из бюджета не воровал, а происходящее – лишь попытка подставить депутата.