Польских военных якобы забросали камнями

Группе мигрантов удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. При этом осуществить штурм им якобы помогали белорусские силовики. Об этом пишут польские СМИ. По данным издания Pap.pl, поляков якобы закидали камнями и ослепили лазерами. В результате почти три десятка беженцев смогли пересечь границу.



Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря, поздно вечером, сообщается в материале.

Между тем, по словам представительницы польской погранслужбы Анны Михальской, уйти далеко мигрантам не удалось. Прорвавшихся в Польшу людей в итоге задержали и отвезли обратно. Пострадавших, несмотря сообщения об атаке камнями, по словам Михальской, нет.

Ранее политолог спрогнозировал, как глава Белоруссии Александр Лукашенко будет решать проблему с мигрантами на границе. Острый кризис, судя по всему, миновал, однако на территории страны все еще находятся беженцы, которым не удалось попасть в ЕС. Подробности – в нашем материале.