Изделия станут как новые

Рано или поздно на поверхности межкомнатных дверей образуются различные загрязнения. Это могут быть жирные пятна, следы от фломастеров или ручек, остатки засохших продуктов и так далее. Расскажем, как вернуть изделиям свежий вид без применения бытовой химии.

Некоторая химия опасна тем, что она может оставить следы на материале, из которого изготовлена дверь. Чтобы исключить все риски, лучше воспользоваться народными методами.

1. Ацетон

Разведите специальный раствор – одна часть ацетона + одна часть прохладной воды. Данное средство поможет избавиться от следов детского творчества и пятен жира. Здесь есть небольшой нюанс – долго тереть дверь тряпкой, смоченной в ацетоне, не нужно, так как на изделии могут проявиться белые пятна.

2. Столовый уксус

Вам понадобятся две столовые ложки уксуса на один литр воды. Этим средством можно отмывать от загрязнений не только двери, но и стекла.

3. Нашатырный спирт

Если ваша дверь сделана из натурального дерева, прибегните к помощи нашатырного спирта. После него на поверхности не останется следов от грязных рук.

4. Лимонная кислота

Лимонную кислоту следует использовать для чистки исключительно светлых дверей. Разведите 50 граммов порошка в одном литре воды.

5. Тальк

Еще один вариант – тальк. Насыпьте порошок на губку и аккуратно протрите дверь. Затем смочите тряпку водой и сотрите остатки талька.

6. Сырой картофель

Справиться со старыми жирными пятнами крайне непросто. Однако сырому картофелю это под силу. Просто потрите испачканное место куском очищенного от кожуры плода.

7. Луковый сок

С помощью лукового сока можно удалить жирные и липкие пятна.

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