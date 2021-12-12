В напитке содержатся природные стимуляторы, которые провоцируют рост и деление клеток

Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что регулярное употребление молока может стать причиной онкологии. Об этом сообщает издание Express.

Данный напиток, на первый взгляд кажущийся полезным, особенно опасен для представительниц прекрасного пола. У тех женщин, которые каждый день пили молоко, на 80% возрастала вероятность возникновения рака груди.

В своем исследовании специалисты изучили данные более 50 тысяч женщин. Эксперимент длился на протяжении восьми лет. Ученые учитывали такие факторы, как возраст, уровень физической активности, наличие вредных привычек, а также репродуктивные функции участниц.

Сначала эксперты предположили, что рост раковых клеток провоцирует соя. Однако позже они поняли – своеобразным "тихим убийцей" является молоко.

"Мы обнаружили, что относительно маленькая порция молока, меньше стакана в день, резко повышает риск развития рака груди", - заявил доктор Фрейзер.

Если выпивать один стакан в день, то риск увеличивается на 50%. А при употреблении двух-трех стаканов молочного продукта ежедневно вероятность развития онкологии повышается на 70-80%.

Исследователи обнаружили в молоке природные стимуляторы, которые провоцируют рост и деление клеток. По предварительной версии, именно из-за этого и возникают опухоли.

Эксперты акцентировали внимание на том, что результаты исследования нужно перепроверить еще несколько раз. Некоторые научные материалы противоречат друг другу. Так, например, некоторые специалисты утверждают, что употребление йогурта снижает риск развития рака груди.

Ранее эксперт по питанию Джоанн Уошберн раскрыла суперпродукт в борьбе с раком и диабетом.