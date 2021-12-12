Представитель Незалежной попал в неловкую ситуацию в эфире программы "Время покажет"

В одном из выпусков ток-шоу обсуждались переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также последовавшая за ними беседа американца с главой Украины Владимиром Зеленским.



Ведущий "Время покажет" Артем Шейнин выразил мнение, что Киев в очередной раз унизили. Мол, украинской стороне продемонстрировали, что сначала саммит обсудили, с "кем надо", а уж потом Байден соизволил позвонить Зеленскому. Заявление Шейнина не понравилось украинскому эксперту Сергею Запорожскому, который тут же начал спорить.

Оппонент ведущего заявил, что президенты США и Незалежной якобы решали судьбу России без участия ее лидера. Шейнин ответил с сарказмом.

"…а Путин когда-нибудь делал десятки заявлений о том, что он требует не обсуждать его без него, в отличие от Зеленского?" –

спросил он у Запорожского. Вдобавок Шейнин ехидно поинтересовался, не заключается ли вся победа Киева в том, что Путина обсуждали без него самого.

Ведущий "Время покажет" также отметил, что и в переговорах Путина с Байденом, где обсуждалась Украина, Зеленский не участвовал.

Подробности переговоров президентов США и РФ – в нашем материале.