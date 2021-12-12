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СМИ опубликовали детали предсказания Ванги, о которых ранее
не сообщалось. Подробности сообщает болгарское издание "Факти". В пророчестве
на 2022 год говорится об отношениях США и РФ и жизни простых людей.
Так, согласно предсказанию Ванги, в следующем году Вашингтон и Москва могут полностью прервать диалог. При этом в пророчестве говорится, что у стран появится шанс восстановить утраченную связь, но это произойдет позже.
А вот связи с Китаем у России, напротив, будут только крепнут. Государства создадут процветающий союз – их ждет развитие технологий и наращивание объемов торговли.
Экономическое положение населения многих стран мира будет не слишком хорошим. Ванга предсказала, что число бедняков вырастет.
Есть в пророчестве и часть, в которую верится с большим трудом: как утверждает издание, ясновидящая предсказала, что от России могут отделиться Сибирь и Урал. Отметим, что и знаменитые провидцы иногда ошибались.
Ранее стало известно, что Ванга предположительно говорила о пандемии ковида. Толкователи ее пророчеств пришли к выводу, что вирус отступит, человечество научится с ним жить и будет бороться, как с обычным гриппом.
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