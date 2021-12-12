Что ждет Россию и мир: неизвестные детали предсказания Ванги на 2022 год

Что ждет Россию и мир: неизвестные детали предсказания Ванги на 2022 год
Фото: pixabay.com
Ясновидящая напророчила, как сложатся отношения Москвы и Вашингтона

СМИ опубликовали детали предсказания Ванги, о которых ранее не сообщалось. Подробности сообщает болгарское издание "Факти". В пророчестве на 2022 год говорится об отношениях США и РФ и жизни простых людей.

Так, согласно предсказанию Ванги, в следующем году Вашингтон и Москва могут полностью прервать диалог. При этом в пророчестве говорится, что у стран появится шанс восстановить утраченную связь, но это произойдет позже.

А вот связи с Китаем у России, напротив, будут только крепнут. Государства создадут процветающий союз – их ждет развитие технологий и наращивание объемов торговли.

Экономическое положение населения многих стран мира будет не слишком хорошим. Ванга предсказала, что число бедняков вырастет.

Есть в пророчестве и часть, в которую верится с большим трудом: как утверждает издание, ясновидящая предсказала, что от России могут отделиться Сибирь и Урал. Отметим, что и знаменитые провидцы иногда ошибались.

Ранее стало известно, что Ванга предположительно говорила о пандемии ковида. Толкователи ее пророчеств пришли к выводу, что вирус отступит, человечество научится с ним жить и будет бороться, как с обычным гриппом.

Источник: "Факти" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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