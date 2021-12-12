Скандал у блокпоста в Донбассе дошел до Зеленского

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Владимир
Зеленский вмешался в скандал, который накануне растиражировали СМИ. Речь идет
об истерике, которую замминистра МВД Украины закатил у блокпоста в Донбассе. Чиновнику
не понравилось, что его попросили остановить авто.
Зеленский потребовал снять с поста Александра Гогилашвили. Увольнение он назвал единственно возможным в такой ситуации выходом. Комментарий президент Незалежной оставил в своем Телеграм-канале.
"Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД",
– написал Зеленский, предположив, что заявление Гогилашвили уже сообразил написать сам.
Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что лично будет разбираться в деталях случившегося, а на это время отстранит оскандалившегося зама от должности.
Напомним, на требование остановиться Гогилашвили отреагировал весьма нервно. Он обругал матом полицейских, которые не узнали его. В ответ оскорбленный правоохранитель заявил, что ждал благодарности за добросовестную работу.
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