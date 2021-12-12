Всегда везет с деньгами: ТОП-5 женских имен

Всегда везет с деньгами: ТОП-5 женских имен
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com//www.globallookpress.com
Этим счастливицам удается притянуть богатство

Считается, что имя несет определенную энергетику. С их помощью можно привлечь удачу в работе, в семейной жизни или в финансах. Особенно везет с деньгами представительницам пяти имен.

Елена

Эти женщины умны, предприимчивы и всегда приходят к своей цели. Часто добиваются высот в карьере, при этом успевая создать крепкую семью.

Татьяна

Татьяны тоже отличаются особой сообразительностью, что помогает им на жизненном пути. Им легко заработать на инвестировании, ведь они тщательно и с умом подходят в планированию бюджета. 

Наталья

Женщины с этим прекрасным именем всегда имеют деньги. Они трудолюбивы, поэтому шагают по карьерной лестнице семимильными шагами, что сказывается на их зарплате. Трудностей не боятся и легко их преодолевают.

Лидия

Лидии могут похвастаться целым набором положительных качеств: напористость, целеустремленность, ум – все при них. Они могут как добиться сами объемного кошелька, так и удачно выйти замуж.

Ольга

Эксперты указывают, что Ольги не обладают особо выдающимися талантами. Однако фортуна их просто обожает. Отсюда и финансовый успех.

Ранее "Утро" рассказывало, какие женские имена приносят удачу. 

Источник: Popcornnews ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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