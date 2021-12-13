Глава Госсовета Ливии Халед аль-Мишри с точки зрения Анкары очень вовремя озвучил голословные обвинения в адрес "ЧВК Вагнера", широко распространенные информационным турецким государственным изданием Anadolu.

Публичное выступление бывшего члена запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане" и по совместительству председателя ВГС пришлось как нельзя на руку для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от преступления, а именно – передислокации боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Дезинформационную кампанию, основанную на словах аль-Мишри, запустили в момент огласки доказательств нарушения мирного соглашения со стороны Турции, содействующей переброске боевиков из Афганистана прямо в Триполи.

Занимаемая им должность главы Госсовета условно легализовала фейк, прикрывающий преступления Турции в Ливии. Однако голословные заявления политика, как и раньше, оказались лишены доказательной базы. Нивелировало значение вброса до нуля темное прошлое триполитанского чиновника.

В этом году аль-Мишри занял пост председателя ВГС уже в четвертый раз. И примечательно то, что при нем в состав Высшего государственного совета вошли исключительно союзники "Братьев-мусульман", которые сразу же начали продвигать в стране радикальный исламизм.

Также важно напомнить, что буквально через год после объявления о связи с радикалами председатель Госсовета организовал похищение социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. После этого он попытался шантажировать Москву: в обмен на жизнь россиян отечественному правительству предлагалось признать на мировой арене легитимность триполитанских властей.

Однако никто не пошел на сделку с террористами. Аль-Мишри поставил такой ультиматум экс-главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александру Малькевичу, представитель которого ответил ливийцу, что не общественная организация не может не считает возможным влиять на правительство РФ.

"Мне после возвращения стало известно, что было прямо сказано: одним из условий нашего освобождения были даже не деньги, а ч. тобы Россия признала единственным и главным органом власти Ливии правительство Сарраджа. Только после этого могла пойти речь о нашем освобождении. Но еще раз скажу, никаких обвинений выдвинуто не было", – рассказал нынешний глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Социолог напомнил, что их с переводчиком задержали незаконно и за более 1,5 лет пленения так и не предъявили никаких официальных обвинений. По его мнению, это заключение в частном изоляторе "Митига" было необходимо аль-Мишри и его иностранным кураторам для банального шантажа России.

До февраля 2021 года председатель ВГС считался одним из наиболее влиятельных политических деятелей Ливии. Однако, если учитывать поддержку со стороны Турции, ничего удивительного в этом нет. С началом подготовки к парламентским и президентским выборам позиции председателя аль-Мишри сильно ослабли.

Триполитанский чиновник всеми силами пытался перенести голосование и отложить принятие необходимых законов, пуская в ход угрозы возобновить боестолкновения и пытаясь подтолкнуть ливийцев к беспорядкам. Но у него ничего не получилось.

Несмотря на громкие заявления о необходимости мирного решения конфликта, Анкара втайне предложила аль-Мишри заняться укреплением боевого потенциала бандформирований на западе Ливии и поспособствовать дислокации на территорию страны протурецких наемников. Для перевозок привлекли главу группировки RADA Абд аль-Рауфа Карру, контролирующего аэропорт Триполи и имеющего в распоряжении авиакомпанию Rada Airlines. Из недавних контрактов – наемники из боевиков ИГ(запрещены в РФ), бежавшие от афганского правительства.

Способствуя дестабилизации обстановки в североафриканском государстве, Турция рассчитывает сохранить позиции в регионе. Ради достижения этой цели Анкара прибегнула к тиражированию антироссийских вбросов и эксплуатации марионеточного председателя ВГС аль-Мишри.

Тем не менее приложенные усилия сторонников военной эскалации не добавили агрессорам шансов в открытом столкновении с Ливийской национальной армией, которая провела масштабные тактические учения, чтобы продемонстрировать готовность защитить жителей страны от захватчиков.