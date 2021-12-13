Собянин рассказал о городских катках с искусственным льдом

В Москве стартовали традиционные и экстремальные зимние забавы для детей и взрослых

Зима – долгожданное время года для любителей коньков, лыж и купаний в проруби, и пандемия коронавируса – не повод отказываться от подобных удовольствий на свежем воздухе. К такому мнению пришли столичные власти и дали распоряжение залить десятки катков в разных районах Москвы.

"Поначалу были сомнения, следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете, подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом",

– рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в этом году в городе зальют более 150 катков с искусственным льдом в парках и около 1200 хоккейных коробок с естественным льдом во дворах, то есть практически в каждом районе в шаговой доступности от дома будет возможность покататься на коньках или поиграть в хоккей.

Самый большой каток Москвы открыт на ВДНХ. Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Проехаться на коньках можно по всей Главной аллее и площади у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Каток в Парке Горького откроет посетителям дорогу назад в 1950-е годы. В оформлении площадки использован стиль старых парковых афиш, а сам каток получил название "Зеркальный", как его называли в середине прошлого века.

Еще один крупный каток с искусственным льдом открылся в Таганском парке. Площадь "Сияния льда" – 4,6 тыс. квадратных метра. Для удобства посетителей здесь открыт пункт проката и заточки коньков, а также кафе.



На площадках новогоднего фестиваля "Путешествия в Рождество" также открыто 18 катков. Каждый имеет свое неповторимое оформление. Посетить их можно по предварительной регистрации.

Для любителей лыж организуют более 370 лыжных трасс, 22 лыжные базы, семь горнолыжных склонов. Кроме того, в столице обустроят 258 ледяных горок и снежных городков. Еще в Москве можно будет покататься на санях и собачьих упряжках, а для любителей экстремального отдыха откроют 42 места для моржевания.

Всего в зимнем сезоне 2021/2022 для москвичей и гостей столицы будет открыто около четырех тысяч спортивных объектов.