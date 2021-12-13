Россия и Казахстан пришли к согласию насчет "Байконура"

Россия и Казахстан пришли к согласию насчет "Байконура"
Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Стороны договорились о судьбе космодрома до 2050 года

Межправительственная комиссия России и Казахстана обсудила перспективы развития комплекса "Байконур", в том числе возможность совместного использования космодрома. Стороны остались довольны достигнутыми договоренностями, сообщили в Нур-Султане.

Главное, чего удалось достичь: стороны юридически закрепили "взаимную заинтересованность в продлении договора аренды комплекса "Байконур" на период до 2050 года", уточнили в пресс-службе российского правительства. Следующая цель – договориться о правах России на земельный участок вокруг космодрома, где могут падать отделяемые части космических ракет при их запуске.

В ходе переговоров, которые возглавляли вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер Казахстана Роман Скляр, стороны также обсудили вопросы экологии, строительство социальной инфраструктуры в городе Байконур. Особое внимание было уделено созданию новой пусковой площадки на космодроме – космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек".

Планируется, что это будет общий для РФ и РК объект. Он предназначен для запуска ракет типа "Союз-5". Поэтому распределение сил и средств на реализацию проекта происходит следующим образом: Россия за свой счет создает ракету-носитель, а Казахстан строит стартовый комплекс и базу для персонала.

"По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания межправкомиссии",

– сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

Ранее между казахскими управленцами "Байконура" и российской стороной произошел конфликт. В частности, Москву обвинили в неуважении к казахским традициям из-за попытки вывезти с космодрома макет советского корабля "Буран" без согласия в ответ передать Нур-Султану останки местного исторического деятеля.

В ответ гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил казахскую сторону в ненадлежащем исполнении обязанностей, в результате чего многие уникальные космические экспонаты, хранившиеся на Байконуре, пришли в негодное состояние.

Источник: Сайт премьера Казахстана ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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