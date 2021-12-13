Непогода и веерные тренировки: тысячи украинцев вынуждены сидеть без света в мороз

Непогода и веерные тренировки: тысячи украинцев вынуждены сидеть без света в мороз
Фото: pixabay.com
продолжениеУстроивший истерику на въезде в Донбасс замглавы МВД Украины уволен
Жителям Незалежной приходится мириться с ударом стихии и произволом чиновников

Почти 190 населенных пунктов на западе Украины оказались обесточены из-за непогоды. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Незалежной.

В ведомстве отметили, что линии электропередачи (ЛЭП) отключились автоматически: из-за сильного дождя и мокрого снега сработала защита безопасности систем энергоснабжения. В итоге Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области остались без света. Бригады электриков работают, но оперативно восстановить подачу электроэнергии во все дома не удается.

Но если в указанных областях украинцы вынуждены терпеть неудобства из-за капризов погоды и неготовности коммунальных служб к удару стихии, то в ряде других населенных пунктах страны электроэнергию отключают по указанию чиновников. Так в стране пытаются справиться с энергодефицитом.

"Жителей Бучи поздравляю с 13 по 17 декабря, то есть всю рабочую неделю с 8 утра по 19-00 вечера будем сидеть без света (на этот раз район, где мы живем). Энергетического кризиса нет. И это мы в начале зимнего пути",

прокомментировал ситуацию в своем "Фейсбуке" житель Бучи (пригород Киева) журналист Юрий Романенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет угрозы дефицита электроэнергии:

"У нас все есть для того, чтобы обеспечить стабильный проход отопительного сезона. Тарифы будут нормальные, как мы и говорили. Отключений массовых не будет",

цитирует Зеленского "Обозреватель".

Вместе с тем, веерные отключения уже начались, а на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети можно узнать адреса, где запланированы "аварийные" перебои с электричеством. Согласованный в ноябре график веерных отключений ранее попал в распоряжение издания "Страна.ua".

Подход Киева к обеспечению энергобезопасности украинцев уже назвали геноцидом.

Источник: ГСЧС Украины ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость338018
Пожаловаться Ответить
Цэ перемога :)
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
<цензура> Мороз идет поздравлять с Новым Годом Европу и хохлостан.)
1
новости партнеров

В России нашли уловку для сертификации "Северного потока-2"

К поставкам газа может подключиться еще одна компания

Возмущенные французы посоветовали G7 молчать после заявления о России

Европейцы встали на защиту Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей