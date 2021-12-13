Жителям Незалежной приходится мириться с ударом стихии и произволом чиновников

Почти 190 населенных пунктов на западе Украины оказались обесточены из-за непогоды. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Незалежной.

В ведомстве отметили, что линии электропередачи (ЛЭП) отключились автоматически: из-за сильного дождя и мокрого снега сработала защита безопасности систем энергоснабжения. В итоге Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области остались без света. Бригады электриков работают, но оперативно восстановить подачу электроэнергии во все дома не удается.

Но если в указанных областях украинцы вынуждены терпеть неудобства из-за капризов погоды и неготовности коммунальных служб к удару стихии, то в ряде других населенных пунктах страны электроэнергию отключают по указанию чиновников. Так в стране пытаются справиться с энергодефицитом.

"Жителей Бучи поздравляю с 13 по 17 декабря, то есть всю рабочую неделю с 8 утра по 19-00 вечера будем сидеть без света (на этот раз район, где мы живем). Энергетического кризиса нет. И это мы в начале зимнего пути",

– прокомментировал ситуацию в своем "Фейсбуке" житель Бучи (пригород Киева) журналист Юрий Романенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет угрозы дефицита электроэнергии:

"У нас все есть для того, чтобы обеспечить стабильный проход отопительного сезона. Тарифы будут нормальные, как мы и говорили. Отключений массовых не будет",

– цитирует Зеленского "Обозреватель".

Вместе с тем, веерные отключения уже начались, а на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети можно узнать адреса, где запланированы "аварийные" перебои с электричеством. Согласованный в ноябре график веерных отключений ранее попал в распоряжение издания "Страна.ua".

Подход Киева к обеспечению энергобезопасности украинцев уже назвали геноцидом.