Россия даст $3,5 млн на устойчивое развитие Белоруссии

Проект реализуется в рамках ООН

Почти $3,5 млн направит Россия в фонд ООН на реализацию программы Белоруссии по устойчивому развитию. Об этом сообщает "Спутник. Беларусь" в понедельник, 13 декабря.

План по устойчивому развитию был согласован членами ООН в 2015 году. Тогда было установлено 17 целей, которые страны должны достичь к 2030 году. Речь, в частности, о ликвидации нищеты, обеспечении здорового образа жизни, гендерного равенства и т.д. 

В сентябре 2021 г. в Минске сообщили, что Белоруссия достигла 79% целей ООН по устойчивому развитию и занимает по этому показателю 24-е место из 165 стран, передает "БелТА".

Источник: Спутник.Беларусь ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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