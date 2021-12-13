В Подмосковье пропала 12-летняя девочка

Школьница ушла из дома накануне

В подмосковном городе Балашиха разыскивают 12-летнюю школьницу Василису Мухамадиеву. Соответствующее объявление появилось на форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

По имеющимся данным, девочка ушла из дома 12 декабря и не вернулась. В соответствии с ориентировками, рост пропавшей составляет 150 сантиметров. У Василисы карие глаза и светло-русые волосы.

Школьница была одета в зеленые брюки, черную куртку с капюшоном и темные кроссовки. С собой несовершеннолетняя взяла рюкзак.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Мухамадиеву ищут не только на территории Балашихи, но и в других городах столичного региона. 

Источник: ЛизаАлерт ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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