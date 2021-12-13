Украина вздохнет свободно: экстрасенс предрек Зеленскому скорую отставку

Украина вздохнет свободно: экстрасенс предрек Зеленскому скорую отставку
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Киев и Москва снова подружатся, заявил предсказатель

Звезда "Битвы экстрасенсов", явновидящий Хаял Алекперов предрек действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому скорую отставку – по словам предсказателя, такому повороту поспособствует в недалеком будущем кризис, который усугубится в отношениях Москвы и Киева.

По словам Алекперова, руководства обеих стран никак не могут прийти к общему знаменателю, хотя российская сторона и старается что-то предпринять. К концу лета 2022 года ситуация между Украиной и Российской Федерацией усугубится. Астролог пояснил, что особенные позиции Урана и Марса в этом году создадут помехи в поисках точек соприкосновения.

Однако к концу 2022-го между государствами, наконец, начнет появляться оттепель, и стороны смогут прийти к ряду важных соглашений. И такое будущее окажется весьма кстати: новый год будет сопровождаться страшнейшими природными катаклизмами, над которыми необходимо работать сообща.

В начале года ситуацию с коронавирусной инфекцией удастся взять под контроль. Однако год спустя внутриукраинские дела окажутся крайне непростыми – население свергнет Зеленского вместе с его администрацией, в результате народ изберет нового лидера. После этого, заявляет Алекперов, отношения между Москвой и Киевом пойдут на лад.

Предсказатель умолчал о содержании соглашений, которые предстоит, по его словам, заключить новой администрации Незалежной с российскими коллегами.

Ранее сообщалось о предсказании философа XVI века Мишеля де Ностредама, заявившего о скором объединении Северной и Южной Кореи, а также глобальной войной государств за стратегические ресурсы.

Источник: Vesiskitim.Ru • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость338474
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Ну сколько уже про этих хохлов можно говорить? О дружбе с Россией им только мечтать! Халява, сэр, закончилась и после всех гадостей, которые бандеровцы творили, им светит дружба только с пшеками, да балтами. Остальной мир уже устал от попрошаек и клоунов.
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