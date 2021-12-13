Как не отравиться на Новый год: маркетолог поведал о страшных находках в красной икре

Производители зачастую гнушаются правил хранения и транспортировки

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в каждой третьей банке красной икры российского производства. Из 89 в 30 емкостях эксперты определили отклонения по микробиологическим показателям.

В двух банках эксперты выявили использование уротропина – он используется в производстве сухого горючего, взрывчатых веществ и препарата для рогатого скота, указал маркетолог Роман Харланов.

Чтобы не стать жертвой недобросовестного производителя, указал спикер, необходимо внимательно читать состав на упаковке. Уротропин используется в качестве консерванта. В больших количествах он крайне вреден для человеческого организма. Однако даже такое вещество не сравнится по опасности с той живностью, которую можно иногда обнаружить в банке с красной икрой – речь идет о стафилококке, который отправит неосторожного покупателя после пробы в больницу с отравлением уже 1 января, пишет МИР24.

Как указал Харланов, чаще всего причину усматривают в биологических нарушениях . Перевозка икры с Дальнего Востока осуществляется с несоблюдением условий хранения и транспортировки. Необходимые температурные значения, при которых должна храниться икра – 5-6 градусов ниже нуля.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В России нашли уловку для сертификации "Северного потока-2"

К поставкам газа может подключиться еще одна компания

Spiegel: Россия не собирается развязывать войну на Украине

По мнению немецкого издания, россияне просто завидуют развитию Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей