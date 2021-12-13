Производители зачастую гнушаются правил хранения и транспортировки

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в каждой третьей банке красной икры российского производства. Из 89 в 30 емкостях эксперты определили отклонения по микробиологическим показателям.

В двух банках эксперты выявили использование уротропина – он используется в производстве сухого горючего, взрывчатых веществ и препарата для рогатого скота, указал маркетолог Роман Харланов.

Чтобы не стать жертвой недобросовестного производителя, указал спикер, необходимо внимательно читать состав на упаковке. Уротропин используется в качестве консерванта. В больших количествах он крайне вреден для человеческого организма. Однако даже такое вещество не сравнится по опасности с той живностью, которую можно иногда обнаружить в банке с красной икрой – речь идет о стафилококке, который отправит неосторожного покупателя после пробы в больницу с отравлением уже 1 января, пишет МИР24.

Как указал Харланов, чаще всего причину усматривают в биологических нарушениях . Перевозка икры с Дальнего Востока осуществляется с несоблюдением условий хранения и транспортировки. Необходимые температурные значения, при которых должна храниться икра – 5-6 градусов ниже нуля.