Жителей столичного региона предупредили о тумане и мокром снеге

На дорогах может образоваться гололедица

В МЧС предупредили жителей Московской области о неблагоприятных погодных условиях. В период с девяти часов вечера 13 декабря до девяти часов утра 14 декабря ожидаются мокрый снег и туман.

Видимость на дорогах будет составлять 200-700 метров. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Владельцев транспортных средств призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе через дорогу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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