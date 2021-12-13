Жителей столичного региона предупредили о тумане и мокром снеге

На дорогах может образоваться гололедица

В МЧС предупредили жителей Московской области о неблагоприятных погодных условиях. В период с девяти часов вечера 13 декабря до девяти часов утра 14 декабря ожидаются мокрый снег и туман.

Видимость на дорогах будет составлять 200-700 метров. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Владельцев транспортных средств призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе через дорогу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".