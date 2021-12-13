Администрация наотрез отказывается от демонтажа

Власти Костромы не согласились с местными журналистами и пользователями социальных сетей, которые сочли местную снегурочку уродливой, сравнивая ее со скульптурой Аленки в Воронежской области.

Так, многие пользователи критикуют в Сети скульптуру, которая красуется на улице Магистральной. Власти решили поставить каркас из проволоки, который светится в темноте. Людей фигура пугает – дети считают снегурочку монстром, из-за чего многие возмущаются и требуют избавиться от такого непотребства.

Однако у костромской администрации свое видение: власти заявили, что установленная Снегурочка является брендом самого города. В 2019 году администрация решила заказать у местных мастеров фигуру снежной девочки. В беседе с журналистами чиновники выразили сомнения, что социальные сети и средства массовой информации отражают позицию большинства.

Сначала Снегурочка была в уединении, затем рядом с ней решили установить новогоднюю атрибутику – шары с елками. По задумке, зажженная вечером иллюминация придает новогоднее настроение местным жителям.

Снегурочку планируют после зимы украсить и заменить подсветку – костромские власти не собираются ее менять.

"А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша", – приводит РИА "Новости" заявление источника.

Похожая история произошла с конструкцией, установленной в конце прошлого года в селе Новая Аленовка – местным жителям крайне не по душе пришлось "это уродство". Арт-объект демонтировали после массовых жалоб и призывов в социальных сетях. В итоге Аленку приобрело частное лицо.