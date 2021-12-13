Парковка в Москве будет бесплатной во время новогодних праздников

Парковка в Москве будет бесплатной во время новогодних праздников
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Это распространится даже на улицы с повышенным тарифом

Во время новогодних праздников парковка в Москве будет бесплатной. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, не платить деньги за стоянку можно будет даже в центре столицы, где в обычные дни тариф составляет 380 рублей в час.

"Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам", – отметил Ликсутов.

Платная парковка в столице появилась в июне 2013 года. Изначально ее зона распространялась на районы в пределах Бульварного кольца. В августе 2014-го пространство платного паркинга расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Это помогло снизить загруженность улиц и улучшить дорожно-транспортную ситуацию в столице.

В настоящее время стоимость парковки в городе составляет от 40 до 380 руб. в час – в зависимости от улицы и времени суток. Наличие свободных мест и стоимость парковки можно проверить на карте. Штраф за неоплаченную парковку составляет 5 000 рублей.

По воскресеньям автомобилисты могут бесплатно парковаться на улицах, входящих в зону столичного парковочного пространства, кромеулиц, включенных в зону повышенного тарифа (380 руб./час).

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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