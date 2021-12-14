Отказавшись от вредной пищи, можно улучшить память

Доктор Ума Найду из Гарвардской медицинской школы перечислила продукты, которые негативно влияют на головной мозг. Результаты исследования были опубликованы на сайте телеканала Al Arabiya.

Как отметила специалист, некоторая пища способна ухудшать память, снижать концентрацию внимания и приводить к депрессии. Но самое страшное заключается в том, что определенные виды съестного увеличивают риск деменции.

По словам Найду, стоит ограничивать себя в употреблении сладкого. Продукты, содержащие большое количество сахара, нарушают работу мозга.

Также нежелательно часто баловать себя жареной пищей. Как выяснилось, такая еда повышает вероятность развития депрессии.

Исследователь отметила, что на мозг негативно влияют и продукты с высоким содержанием углеводов или крахмала. К ним относятся макароны, хлеб и некоторые другие изделия из рафинированной муки. Если употреблять их в пищу в больших количествах, то можно вогнать себя в депрессивное состояние.

Алкоголь – еще один продукт, который вредит нашему главному органу. Из-за распития спиртосодержащих напитков уровень стресса для организма возрастает, от чего сильно страдает мозг.

Доктор посоветовала отказаться от нитратов. Их используют для улучшения внешнего вида мясных изделий. Данные консерванты увеличивают риск развития депрессии.

Ранее стало известно о том, что ученые нашли способ на 70% снизить риск наступления деменции.