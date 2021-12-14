Важно определиться, чего именно вы хотите

Новогодняя ночь – один из самых волшебных периодов в году. Многие верят, что загаданные под бой курантов желания обязательно сбудутся. Расскажем, какие нюансы необходимо соблюдать, чтобы мечты в конечном итоге стали реальностью.

Как правильно загадывать желания

При формулировке желания не стоит использовать частицу "не". Необходимо построить утвердительное предложение. Например, вместо "Я не хочу ездить на старом автомобиле" лучше сказать "Я хочу стать владельцем нового автомобиля".

Нежелательно загадывать что-то, будучи в плохом настроении. Негативные мысли могут испортить всю волшебную атмосферу. В итоге желаемое вряд ли воплотится в жизнь.

Ни в коем случае нельзя желать зла другому человеку – даже если он вас сильно обидел. Всегда помните о правиле "бумеранга", в соответствии с которым все плохое, чего вы просите для своего обидчика, может вернуться к вам в большем размере.

В том случае, если вы не можете сформулировать желание словами, используйте лист бумаги. Напишите на нем все то, о чем мечтаете. Также можно нарисовать желаемое.

Не стоит напрямую просить у Вселенной большое количество денег. Важно понять, на что именно вы хотите потратить средства. Например, "Я хочу иметь загородный дом и путешествовать по миру".

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