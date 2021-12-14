Британцы пришли в восторг от русских задачек на логику

Британцы пришли в восторг от русских задачек на логику
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Иностранцы проверили возможности своего мозга

Журналисты из Великобритании решили посвятить отдельную статью в популярном местном издании способности русских логически мыслить и нашей особой любви к математическим задачам. Британцы признали, что Россия давно заняла лидирующее место в сфере популяризации математики и других точных наук. В комментариях к публикации местные жители поделились своим мнением.

Материал в британской газете The Guardian был посвящен будущему важному мероприятию в научной сфере. Летом грядущего года в Санкт-Петербурге пройдет Международный конгресс математиков. На фоне предстоящего события британские журналисты предложили своим читателям несколько русских задач на логику.

В одной из них нужно было высчитать высоту стола, используя приведенные данные о черепахе и кошке, которых поменяли местами. Другая задачка основывалась на принципах кругового мышления. В третьем задании нужно было учесть математические передвижения.

В комментариях к статье британцы попробовали свои силы в решении приведенных задачек. Большинству интернет-пользователей понравился русский подход к составлению математических заданий. Некоторые с удивлением заметили, что стоит лишь приложить небольшие усилия и ответы на казалось бы очень сложные задачи легко обнаруживаются.

"Как здорово!", "Мне они, скорее, понравились", – делятся своими впечатлениями иностранцы.

Стоит отметить, что жители Великобритании также достаточно активно комментируют в Сети важные политические события. Недавно британцы заявили, что украинское государство не стоит перекрытой газовой трубы. Так жители Туманного Альбиона оценили переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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