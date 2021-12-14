Эксперты оценили благоустройство территорий с вовлечением москвичей

Программа соучаствующего проектирования позволяет максимально учесть пожелания жителей, которые будут пользоваться новыми объектами

Квалифицированные эксперты осмотрели пять территорий в Москве, созданных в рамках пилотного проекта благоустройства с привлечением жителей на этапе проектирования. По их оценке, эксперимент оказался удачным: дворы и междворовые пространства получились интересными, функциональными и максимально удобными для проживающих поблизости горожан.

Наиболее удачным эксперты сочли пространство на ул. Академика Скрябина в Кузьминках. Несмотря на небольшую площадь территории, ее удалось грамотно разделить на зоны для игр детей разных возрастов, отделив их от нового спортивного кластера, а сложный рельеф площадки превратить в достоинство, организовав горки.

На территории между улицами Норильская и Изумрудная в Лосиноостровском районе по согласованию с жителями была проложена сеть дорожек для пеших прогулок, обустроено пространство для отдыха пожилых людей, установлены игровые комплексы для детей разных возрастов.

Удачным решение с зонированием пространства было также признано при благоустройстве территорий на углу улиц Коненкова и Пришвина в Бибиреве, на Новочеркасском бульваре в Марьине, на улице Васильцовский стан в Рязанском районе.

Посетив первые пять московских общественных пространств, созданных с вовлечением жителей, эксперты отметили, что теперь важно понять, как пространство "живет" в разные сезоны и в разное время суток. По словам главного архитектора проектов архитектурного бюро ASADOV Никиты Асадова, полноценное постпроектное исследование покажет, как прижились те или иные решения, как в дальнейшем они будут восприниматься жителями, какие решения не сработали и какие проблемы возникли в процессе эксплуатации. После этого можно будет говорить о масштабировании проекта.

"Проектируем район" – один из проектов, реализуемых в рамках программы мэра Москвы "Мой район". Суть его в применении метода соучаствующего проектирования при благоустройстве общественных пространств в районах города. На данный момент в проекте принимает участие 25 объектов. Строительство пяти пилотных территорий, работа над концепциями которых проводилась в 2020 году, завершилось в 2021 году.