В волшебную ночь мечты обладают особой энергией

Совсем немного времени осталось до любимого праздника россиян – Нового года. Согласно традициям, в ночь с 31 декабря на 1 января все загадывают желания, которые должны сбыться в течение будущего года. Однако для того, чтобы повысить свои шансы на успех, можно использовать несколько лайфхаков по загадыванию желаний.



В первую очередь, стоит иметь в виду, что новогодние желания плохо реагируют на использование будущего времени. Не стоит применять формулировки: "Я бы хотела получить в подарок автомобиль" или "Я хочу поменять место работы" и так далее. В Новый год важно поверить, что желание уже как бы сбылось. То есть нужно использовать совершенную форму глагола. Например: "Большое спасибо за то, что у меня появилась такая прекрасная новая машина".

Такой способ позволяет наделить желание положительной энергетикой, которая поможет ему сбыться в самое ближайшее время. Также важно окружить себя позитивом за несколько недель до главного торжества. Этот период нужно посвятить положительным мыслям, поблагодарить вселенную за все хорошое и так далее.

Также накануне праздника важно избавиться от лишнего хлама и провести генеральную уборку. За счет этих манипуляций пространство наполнится обновленной энергетикой и будет избавлено от всего лишнего. В таких условиях желаниям намного проще исполняться. Также астрологи советуют в новогоднюю ночь хотя бы на какое-то время распахнуть все окна и впустить в дом свежую энергию праздника.

А еще есть один необычный способ загадать желание – написать его на бумажке и спрятать в елочную игрушку. Следующие семь дней нужно смотреть на это украшение и представлять, как желание сбывается. После того, как новогоднее дерево будет убрано из квартиры, елочную игрушку нужно оставить в качестве талисмана.

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