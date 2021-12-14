Непременно сбудется: эффективный способ загадать желание на Новый год

Непременно сбудется: эффективный способ загадать желание на Новый год
Фото: P. Frischknecht/blickwinkel/www.globallookpress.com
В волшебную ночь мечты обладают особой энергией

Совсем немного времени осталось до любимого праздника россиян – Нового года. Согласно традициям, в ночь с 31 декабря на 1 января все загадывают желания, которые должны сбыться в течение будущего года. Однако для того, чтобы повысить свои шансы на успех, можно использовать несколько лайфхаков по загадыванию желаний.

В первую очередь, стоит иметь в виду, что новогодние желания плохо реагируют на использование будущего времени. Не стоит применять формулировки: "Я бы хотела получить в подарок автомобиль" или "Я хочу поменять место работы" и так далее. В Новый год важно поверить, что желание уже как бы сбылось. То есть нужно использовать совершенную форму глагола. Например: "Большое спасибо за то, что у меня появилась такая прекрасная новая машина".

Такой способ позволяет наделить желание положительной энергетикой, которая поможет ему сбыться в самое ближайшее время. Также важно окружить себя позитивом за несколько недель до главного торжества. Этот период нужно посвятить положительным мыслям, поблагодарить вселенную за все хорошое и так далее.

Также накануне праздника важно избавиться от лишнего хлама и провести генеральную уборку. За счет этих манипуляций пространство наполнится обновленной энергетикой и будет избавлено от всего лишнего. В таких условиях желаниям намного проще исполняться. Также астрологи советуют в новогоднюю ночь хотя бы на какое-то время распахнуть все окна и впустить в дом свежую энергию праздника.

А еще есть один необычный способ загадать желание – написать его на бумажке и спрятать в елочную игрушку. Следующие семь дней нужно смотреть на это украшение и представлять, как желание сбывается. После того, как новогоднее дерево будет убрано из квартиры, елочную игрушку нужно оставить в качестве талисмана.

Ранее "Утро" рассказывало, что в жизни нескольких знаков зодиака придет небывалое счастье в ближайшие три года.

Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Почему США не спасли Польшу от миграционного кризиса: объяснил эксперт

Варшава стала жертвой геополитической игры

Немецкие "зеленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей