Негодованием поделилась жена Ющенко

Украинские государственные деятели и даже их жены на постоянной основе выискивают, каким образом можно задеть Россию. Недавно возлюбленная экс-главнокомандующего Украины Виктора Ющенко разразилась гневной тирадой по поводу одного из выпусков новостей на американском телеканале. Екатерину сильно расстроило, что название украинской столицы перевели на английский с российского варианта.



Излить свою обиду госпожа Ющенко решила на личной странице в социальной сети "Твиттер". Задевшее жену политика "недоразумение" допустили редакторы популярного американского телеканала CNN. В своем посте Екатерина обратилась к руководству телеканала и рассказала, как правильно (с ее точки зрения) нужно писать название Киева.

Ющенко сообщила, что столица украинского государства называется "Кыийв, а не Киев". Это значит, что перевод на английский язык должен звучать "Kyiv", а не "Kiev".

Жена бывшего главы Незалежной убеждена, что такая оплошность американских журналистов является проявлением неуважения. Ющенко подчеркнула, что называть Киев по-русски в период так называемого "противостояния" между двумя странами – недопустимо.

Судя по всему, перевод с русского был использован журналистами в материале, посвященном грядущему "нападению" России на Украину. На таком "тревожном" фоне, по мнению Ющенко, писать "Kiev" – просто издевательство над украинцами.

Стоит отметить, что под скандальным постом разразились бурные дебаты. Многие стали выражать свое мнение по поводу того, как правильно писать название Киева, а также порассуждали на тему мифической войны между Российской Федерацией и украинским государством.

К слову, недавно украинский генерал заявил, что российской армии потребуется 6 часов на "захват" Киева. Некоторые считают, что руководству страны необходимо обучить войне гражданское население.