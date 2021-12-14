Военные в целом не понимают, почему такой шаг вызывает вопросы

Недавно на знаменитое здание Дома офицеров в Екатеринбурге вернулось изображение генералиссимуса Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. У некоторых журналистов такое решение вызвало вопросы, и они обратились в Министерство обороны России за разъяснениями. А вот сами военные даже не особо поняли смысл обращения.



Данное здание принадлежит министерству, эксперты которого и приняли решение восстановить исторический вид Дома. Сейчас барельеф с вождем СССР размещен на центральной башне под советским гербом и знаменами. Вернуть Иосифа Виссарионовича на место решили перед начавшейся в ноябре реконструкцией здания.

Корреспонденты интернет-издания "Подъем" обратились в Центральный военный округ за разъяснениями. У военных их расспросы вызвали удивление:

"А чем вам барельеф Сталина-то не понравился?" – недоумевают в пресс-центре ведомства.

Также журналисты решили побеседовать с мэрией Екатеринбурга. Там отметили, что никак не могут повлиять на решения о внешнем виде федеральной собственности.

Напомним, изображение Иосифа Виссарионовича было размещено на этом здании до 1956 года. Когда в Екатеринбург приехал Никита Хрущев, который практически сразу после смерти вождя занялся развенчанием его культа личности, барельеф демонтировали.

Напомним, недавно стало известно, что останки Иосифа Сталина планируют эксгумировать и перезахоронить. Такая процедура может помочь установить настоящую причину смерти государственного деятеля. Который, к слову, скончался немногим позже ужина с Никитой Хрущевым и Лаврентием Берией.