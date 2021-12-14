Журналистам расскажут о вмешательстве в выборы США на вечеринке IRA Party

Среди гостей также будут рады видеть представителей "Эха Москвы" и "Новой газеты"

На территории "Гигант Холла" в Северной столице 15 декабря в 18:00 состоится вечеринка IRA Party. В ходе мероприятия актеры фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина получат премию "Золотой горшок".

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что готова купить билеты на самолет до Петербурга для ряда СМИ, в том числе Meduza* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Среди гостей также будут рады видеть представителей "Эха Москвы" и "Новой газеты". Как отметили юристы компании "Конкорд", билеты будут куплены на средства, полученные после выигранных исков Евгения Пригожина к СМИ и журналистам, публикующим недостоверные сведения.

"Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Дениса Короткова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания "Эхо Москвы", "Новая газета", "Медуза*", "Довод", The Insider [включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента – прим.ред] и The Moscow Post", – говорится в сообщении на официальной странице пресс-службы “ВКонтакте”.

Журналисты смогут пообщаться с актерами и создателями фильма "16-й" на тему вмешательства в ход проведения выборов в Соединенных Штатах.