Температура будет понижаться до -20°C

Метеоролог Леонид Старков предупредил о том, что перед Новым годом в столичном регионе ожидаются сильные морозы.

В период с 13 по 19 декабря в Москве и области будет стоять достаточно теплая для зимы погода. К концу недели столбик термометра может достичь отметки в +3°C.

В 20-х числах декабря в московский регион придут холода. Температура будет понижаться до -20°C, передает "Радио 1".

По словам метеоролога, к 31 декабря выпадет большое количество снега. Так что в новогоднюю ночь можно будет в полной мере насладиться зимней атмосферой.