В последнюю неделю декабря в столичный регион придут морозы

Температура будет понижаться до -20°C

Метеоролог Леонид Старков предупредил о том, что перед Новым годом в столичном регионе ожидаются сильные морозы.

В период с 13 по 19 декабря в Москве и области будет стоять достаточно теплая для зимы погода. К концу недели столбик термометра может достичь отметки в +3°C.

В 20-х числах декабря в московский регион придут холода. Температура будет понижаться до -20°C, передает "Радио 1".

По словам метеоролога, к 31 декабря выпадет большое количество снега. Так что в новогоднюю ночь можно будет в полной мере насладиться зимней атмосферой. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Торговая палата США раскрыла сценарии санкций против России

Вашингтон рассматривает три способа давления на Москву

Немецкие "зеленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2053 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей