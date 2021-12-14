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Метеоролог Леонид Старков предупредил о том, что перед Новым годом в столичном регионе ожидаются сильные морозы.
В период с 13 по 19 декабря в Москве и области будет стоять достаточно теплая для зимы погода. К концу недели столбик термометра может достичь отметки в +3°C.
В 20-х числах декабря в московский регион придут холода. Температура будет понижаться до -20°C, передает "Радио 1".
По словам метеоролога, к 31 декабря выпадет большое количество снега. Так что в новогоднюю ночь можно будет в полной мере насладиться зимней атмосферой.
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