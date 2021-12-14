Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
В Подмосковье "рекордсменом" по числу заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки стали Химки – 161 человек, сообщает региональный Минздрав.
В Сергиево-Посадском округе заболели 155 граждан и в Пушкино – 120, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Меньше 100 пациентов за сутки выявлено в Домодедово (96), Королеве (92), Мытищах (90), Подольске (80), Коломне и Серпухове (по 68 новых случаев), Одинцовском округе (62), Балашихе (61), Богородском округе (58), Ступино (56), Истре (53), Чехове (50).
В целом в регионе инфекцию подхватили 1945 человек.
Ранее во вторник, 14 декабря, стало известно, что за последние сутки в России коронавирус выявлен еще
у 28 343 обратившихся к врачам граждан.
Вашингтон рассматривает три способа давления на Москву
Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии