Стоимость проезда в общественном транспорте столицы изменится в 2022 году

Новые цены начнут действовать 2 января

Москвичей в начале следующего года ждут изменения на общественном транспорте. Так, стоимость одной поездки по билету "Единый" станет больше на один рубль. В итоге жителям нужно будет заплатить 61 рубль за поездку. За два проезда – 122 рубля.

Горожане, расплачивающиеся по Face Pay, все также будут тратить 46 рублей за поездку. Студентам, школьникам, аспирантам и ординаторам можно тоже не беспокоиться о стоимости проезда. На год (365 дней) цена билета на МЦК, МЦД, метро и наземный транспорт не изменится и останется на уровне 19,5 тыс. рублей. Это же касается билета на три месяца (1 тыс. 245 руб. и 810 руб.).

Как рассказали в столичном Дептрансе, на четыре деревянных придется выкладывать москвичам больше в следующем году, если оплачивать "Тройкой" проезд.

Цена абонементов на 30 и 90 дней тоже будет другой. В среднем, цена одной поездки по такому тарифу повысится на один рубль. С июля такие длинные билеты можно будет активировать в течение 10 дней после покупки.

Более пяти тысяч человек смогут экономить на транспорте. Те, у кого есть персонализированная "Тройка" смогут не платить за пересадку на одном маршруте наземного транспорта. Действовать такая опция будет полтора часа.

Для тех, кто выбирает в основном автобусы, трамваи и троллейбусе, сделают билет ТАТ на 90 и 365 дней.

Билеты школьников и студентов с начала мая будут действовать месяц, несмотря на дату пополнения. Как отметили в пресс-службе ведомства, стоимость транспорта для учащихся в столице очень выгодна. Таких экономных предложений нет в других городах страны.

В Дептрансе также пояснили, почему вырастут цены. В этом году увеличились траты, например на бензин и электроэнергию, на инфраструктуру, как на наземном, так и в подземном транспорте.