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Житель Подмосковья поделился в соцсети "Вконтакте" удивительным роликом. В кадре показана очередь, ждущих свой автобус людей. Ряд растянулся на несколько сотен метров.
Чтобы снять всех людей, мужчине пришлось включить на телефоне режим "панорамы". Оказалось, стоящие в очереди россияне хотели попасть домой, в ЖК "Пригород Лесное", которое находится около деревни Молоково.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", в Подмосковье из-за пандемии возросло число съема квартир.
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