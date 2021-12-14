Своего рейса ожидали десятки человек

Житель Подмосковья поделился в соцсети "Вконтакте" удивительным роликом. В кадре показана очередь, ждущих свой автобус людей. Ряд растянулся на несколько сотен метров.

Чтобы снять всех людей, мужчине пришлось включить на телефоне режим "панорамы". Оказалось, стоящие в очереди россияне хотели попасть домой, в ЖК "Пригород Лесное", которое находится около деревни Молоково.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", в Подмосковье из-за пандемии возросло число съема квартир.