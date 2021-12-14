Житель Подмосковья показал рекордно длинную очередь на автобус

Своего рейса ожидали десятки человек

Житель Подмосковья поделился в соцсети "Вконтакте" удивительным роликом. В кадре показана очередь, ждущих свой автобус людей. Ряд растянулся на несколько сотен метров.

Чтобы снять всех людей, мужчине пришлось включить на телефоне режим "панорамы". Оказалось, стоящие в очереди россияне хотели попасть домой, в ЖК "Пригород Лесное", которое находится около деревни Молоково.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", в Подмосковье из-за пандемии возросло число съема квартир. 

Источник: Вконтакте ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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