Пенсионерку из Химок обманули на 1,5 миллиона рублей

Женщину заверили, что ее дочь нарушила закон

Мошенник попытался нажиться на пенсионерке из Химок. Молодой человек позвонил россиянке и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. В аварии якобы пострадал человек. 

Мужчина пообещал уберечь девушку от уголовной ответственности. За "свободу" наследницы пенсионерка отдала 1,5 млн рублей. Однако заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Выяснилось, что юношу подозревают еще в двух похожих случаях. Двух пенсионеров он, по мнению следствия, обокрал на 340 тыс. рублей. Подозреваемого арестовали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ИВАНОВА
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