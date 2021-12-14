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Мошенник попытался нажиться на пенсионерке из Химок. Молодой человек позвонил россиянке и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. В аварии якобы пострадал человек.
Мужчина пообещал уберечь девушку от уголовной ответственности. За "свободу" наследницы пенсионерка отдала 1,5 млн рублей. Однако заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Выяснилось, что юношу подозревают еще в двух похожих случаях. Двух пенсионеров он, по мнению следствия, обокрал на 340 тыс. рублей. Подозреваемого арестовали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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