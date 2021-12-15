Американец впервые приготовил борщ: результат всех удивил

Американец впервые приготовил борщ: результат всех удивил
Фото: pixabay.com
Блюдо мужчины сравнили с винегретом

Пару дней назад житель США решил приготовить борщ. Результатом кулинарного опыта он поделился с читателями платформы Reddit.

Иностранец опубликовал фото своей тарелки. Примечательно, что ее содержимое мало похоже на традиционный борщ, хотя мужчина добавил в блюдо необходимые ингредиенты – свеклу, картофель и морковь. Нетрудно заметить, что в тарелке очень мало жидкости.

Комментаторов из России и Украины удивил результат. Многие раскритиковали работу американца, указав на то, что данная разновидность супа должна выглядеть иначе.

"Это выглядит очень странно", "Похоже на винегрет", "Хороший салат", "Это не борщ", – написали интернет-пользователи.

Сам автор фото решил рассказать, почему у него получилось немного другое блюдо. Житель США признался, что использовал полуфабрикаты, поскольку у него нет возможности готовить с нуля. Помимо всего прочего, американец не поджаривал морковь на растительном масле.

Также мужчина совершил ошибку, когда определял необходимое количество воды для кастрюли. Он случайно слил жидкость через дуршлаг. Осознав свой промах, выходец из Америки попросту добавил к овощам кипяченую воду.

Автор заверил, что в следующий раз постарается учесть все нюансы.

"Надеюсь, будет хорошо или даже лучше, потому что мне борщ понравился", – отметил он.

Ранее китайцы составили топ-10 русских блюд.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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