Новый мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" выйдет на экраны 17 декабря

Новый мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" выйдет на экраны 17 декабря
Кадр youtube.com
Первый эпизод покажут на десятках уличных медиаплощадок

На днях состоится долгожданная премьера нового мультипликационного сериала "Ну, погоди! Каникулы". Уже 17 декабря все желающие смогут насладиться новым форматом знаменитого советского мультика. При этом первую серию продемонстрируют на десятках крупноформатных медиаэкранов MAER, расположенных по всей стране.

В день премьеры москвичи, петербуржцы, волгоградцы екатеринбуржцы, пермяки и новосибирцы смогут посмотреть первый эпизод прямо нам экранах в торговых центрах и на улицах. Такая же возможность появится у жителей Подмосковья, Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, Челябинска, Уфы и Тюмени. Мультик покажут дважды в 8:30 утра и в 6 вечера (по столичному времени).

Также в указанную дату все желающие смогут посмотреть целых четыре серии долгожданного мультика на площадке Okko. Уже 20 декабря мультфильм начнут показывать на каналах "Карусель" и "Мульт". Первую серию также выпустят на странице "Союзмультфильма" в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметила глава киностудии Юлиана Слащева, данный мультипликационный проект стал настоящим мостом между двумя поколениями. Миллионы советских граждан обожали приключения Волка и Зайца. Теперь современные молодые люди также могут познакомиться с этими героями и от души посмеяться над забавными историями из их мультяшной жизни.

Представительница площадки Okko Светлана Сонина добавила, что просмотр "Ну, погоди!" является отличным вариантом для организации семейного досуга. Этот ресурс первым даст возможность посмотреть долгожданную премьеру.

В свою очередь, глава медиахолдинга MAER Константин Майор подчеркнул: демонстрация мультика на уличных экранах позволит людям познакомиться с первым выпуском прямо в торговых центрах. Майор отметил, что уличные экраны стали неотъемлемой частью жизни жителей мегаполисов и с готовностью становятся площадкой для громких премьер.

Новый мультик обещает отличное настроение зрителям разных возврастов. Головокружительные приключения Волка и Зайца никого не оставят равнодушными. Любимые герои заговорят голосами известных российских юмористов Гарика Харламова и Дмитрия Хрусталева. В такой веселой компании точно никому не будет скучно.

Ольга ФЕДОРОВА

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