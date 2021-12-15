Животному такой исход событий был явно не по душе

Молодой и очень активный сиамский кот по кличке Латте окончательно извел хозяйку. Питомец мешал девушке спокойно отдыхать на диване, из-за чего она решила найти действенный способ его успокоить. Видео она опубликовала в соцсетях и произвела настоящий фурор – за три дня его посмотрели почти 4 миллиона раз.

Девушка рассказала, что нашла Латте на улице. Однако теперь он ведет себя дома как король в собственном королевстве, где ему оказывают услуги.

"Иногда моя гиперактивность доставляет мне неприятности", – подписала она видео от его лица.

"Освободите его, он не сделал ничего плохого", – самый популярный комментарий под видео.

"О боже мой, мне нужно сделать это и со своим Кошмаром", – написала одна из пользователей.

"Время вышло, буррито", – пошутили под публикацией.



