Кот совсем довел хозяйку: ее способ успокоить питомца рассмешил народ

Кот совсем довел хозяйку: ее способ успокоить питомца рассмешил народ
Фото: instagram.com/lattethesiamese_
Животному такой исход событий был явно не по душе

Молодой и очень активный сиамский кот по кличке Латте окончательно извел хозяйку. Питомец мешал девушке спокойно отдыхать на диване, из-за чего она решила найти действенный способ его успокоить. Видео она опубликовала в соцсетях и произвела настоящий фурор – за три дня его посмотрели почти 4 миллиона раз. 

Девушка рассказала, что нашла Латте на улице. Однако теперь он ведет себя дома как король в собственном королевстве, где ему оказывают услуги. 

"Иногда моя гиперактивность доставляет мне неприятности", – подписала она видео от его лица.

"Освободите его, он не сделал ничего плохого", – самый популярный комментарий под видео.

"О боже мой, мне нужно сделать это и со своим Кошмаром", – написала одна из пользователей. 

"Время вышло, буррито", – пошутили под публикацией.


Источник: Instagram
Роман ИГНАТОВ

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