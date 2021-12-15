Далеко не все в курсе истории этого региона

Недавно американский интернет-пользователь посвятил одному из штатов своей родной страны отдельный пост. Большой интерес к Аляске был вызван тем, что житель США внезапно узнал, что когда-то этот регион был частью России. Под публикацией с таким откровением развернулись бурные обсуждения.



Площадкой для интеллектуального разговора стала социальная сеть Reddit. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи с прискорбием отметили резкое падение уровня образования среди большинства людей. Очень многие ничего не знают о важных исторических событиях.

При этом особо смышленые иностранцы связывают такое положение дел со специфической пропагандой в образовательных учреждениях. Так, один из комментаторов обратил внимание, что все его педагоги рассказывали исключительно о испанской, французской и британской колонизации Америки. А вот об освоении этих территорий русскими людьми все почему-то умалчивают.

Один из более образованных пользователей напомнил, что России принадлежала не только Аляска, но и большая часть нынешней Калифорнии. При этом становление такого государства как Соединенные Штаты Америки вызывало симпатии у Российской империи, которая с радостью продала американцам Аляску.

В целом многие признали, что не имеют никакого представления об истории Аляски, так что русское прошлое этого ныне американского штата оказалось для них большим сюрпризом.

Стоит отметить, что этот регион до сих пор является причиной некоторых споров. Так, весной обозленные американской политикой в отношении полуострова крымчане предложили США вернуть Аляску России.