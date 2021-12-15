В Москве открылись "новогодние" вакансии

Столичные работодатели разыскивают специалистов по праздникам

Новый год уже стоит на пороге. Всего через две недели россияне поднимут бокалы, чтобы встретить самую волшебную ночь. Для качественной организации праздничных мероприятий, естественно, требуются первоклассные специалисты. В Москве уже открылись "новогодние вакансии".

Столичные работодатели активно разыскивают специалистов по праздникам. Предпочтение отдается специалистам по организации мероприятий, работникам пищевой отрасли, фотографам, декораторам, флористам и, конечно же, артистам. Им предстоит сыграть любимых новогодних персонажей – Деда Мороза, Снегурочку, сказочных зверей и других.

Специалисты московских центров "Моя работа" подчеркивают, что перед Новым годом количество вакансий, как правило, сокращается. Это связано с тем, что руководители компаний переносят решение кадровых вопросов на период после январских каникул.

Меж тем, для москвичей открываются новые перспективы. Появляется возможность подработать во время праздников. Особым на рынке труда пользуются ивент-менеджеры, в задачу которых входит организация праздников. По оценке экспертов, заработная плата этих специалистов начинается от 80 тысяч рублей.

Кстати, "новогодняя" работа в Москве найдется и для людей без высшего образования. Как отмечают в пресс-службе столичной мэрии, работодатели ищут неконфликтных энергичных и пунктуальных соискателей, готовых к физическому труду. Соискателям предлагают сдельную оплату, в их обязанности входит погрузка и разгрузка реквизита, монтаж и демонтаж оборудования и т.д.

Для проведения банкетов работодатели ищут официантов и поваров. Однако во главе угла в Новый год стоят актеры, которые могут заработать до 90 тысяч рублей за проведение праздников в предновогодний период и в новогоднюю ночь.