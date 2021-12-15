Сервисы МЭШ улучшили условия обучения для школьников Москвы

Количество контрольных работ для учеников сократилось

По качеству образования Москва может посоревноваться с ведущими мировыми центрами. Сегодня в столичном регионе внедряются инновационные технологии, которые значительно упрощают школьникам жизнь. К примеру, сократилось количество контрольных работ в школах города.

По данным пресс-службы столичной мэрии, количество контрольных с пятого по девятый класс уменьшилось в 2,3 раза, а у старшеклассников – в полтора раза. Разгрузить ребят помогли новые сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ).

Важно отметить, что региональные власти смогли таким образом исполнить поручение президента России Владимира Путина, который ранее заявил о необходимости сокращения числа контрольных и проверочных работ в школах страны.

Особую роль в процессе оптимизации обучения сыгралицифровые шаблоны годовых поурочных планов по всем предметам и параллелям, доступные в электронном журнале МЭШ. Они основаны на рекомендациях от методистов и психологов по объему и перечню контрольных работ.

Естественно, в образовательных учреждениях ведется мониторинг для контроля исполнения необходимых предписаний. Педагогам не рекомендуется проводить проверочные работы сверх нормы.

Меж тем, инновационные сервисы МЭШ значительно облегчили работу учителей. Специально для них работает обновленный тематический каркас. Он объединяет библиотеку материалов, электронный журнал и электронный дневник. На базе справочника основных тем школьной программы, специалисты могут составлять тематические планы уроков.