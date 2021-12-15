Инвестиционные проекты Москвы в сфере образования отмечены международной наградой

Столица получила престижную премию fDi Strategy Awards

Столичные власти активно прикладывают усилия для того, чтобы в городе появлялись новые образовательные учреждения за счет выгодных условий по строительству. Мэрия особо заинтересована в создании комфортных площадок для ведения инновационного бизнеса, а также в реализации проектов, направленных на повышение квалификации специалистов.

Естественно, труды профильных ведомств правительства Москвы не остались без внимания международных экспертов. Российская столица стала лауреатом престижной премии инвестиционные проекты в сфере образования.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, аналитическое агентство fDi Intelligence отметило работу департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы премией fDi Strategy Awards в категории "Образовательные технологии".

Заместитель главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов подчеркнул, что Москва сегодня является самым привлекательным городом России в сфере инвестиций. По словам чиновника, на город приходится порядка 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что в столице созданы хорошие условия для привлечения инвестиций в образовательную сферу:

"В этом году город заключил первое концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям в инновационном центре “Сколково” будет создан уникальный проект – школа на 825 учеников. Соглашение заключено на 25 лет".

Кстати, одним из инновационных проектов города в сфере образования является "Московская электронная школа". Сервисы МЭШ уже позволили значительно улучшить условия труда педагогов и качество обучения школьников.