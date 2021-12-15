Многое зависит от того, как выглядит праздничное дерево

Буквально чуть больше двух недель осталось до Нового 2022 года. Это торжество пользуется огромной популярностью в нашей стране и является любимым праздником у большинства россиян. Для того чтобы обеспечить себе удачу в будущем году, нужно обратить внимание на несколько нюансов по размещению и украшению главной красавицы праздника – новогодней елки.



Опытный астролог Елена Егорова дала несколько рекомендаций по зонам в квартире, где можно разместить праздничное дерево. Тем, кто рассчитывает на продвижение по карьерной лестнице и хочет достичь финансовой независимости в 2022-м, нужно определить, где в жилище находится западная или северо-западная зоны.

Там 27 декабря нужно поставить елку, тогда материальный успех в будущем году гарантирован. Украшать деревце следует игрушками красного, белого и серебряно-желтого цвета, передает "Пятый канал".

Если есть желание повысить свои интеллектуальные способности и добиться финансового успеха благодаря эрудированности, нужно определить в квартире северо-восточную зону. В этой части жилища елку необходимо разместить 15 или 31 декабря. Придать ей праздничный вид следует с помощью украшений серебряного или золотого цветов, также подойдут светлые оттенки.

Впрочем, при необходимости можно разместить новогоднее дерево и в других зонах квартиры. Эксперт по китайской метафизике отмечает, что главное – избегать восточной и южной зон. Эти области считаются самыми негативными. Также зажигать огни на дереве нужно именно в указанные даты, иначе можно отпугнуть удачу.

Ранее "Утро" рассказывало, в какие дни после празднования Нового года можно увидеть вещие сны.