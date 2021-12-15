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Лень с апатией – вернейшие признаки того, что ваше тело находится в плохой форме и страдает от отсутствия необходимой нагрузки. Улучшение кровоснабжения дает вам сил и позволяет сохранять бодрость духа на протяжении всего рабочего дня. Для этого каждое утро нужно повторять комплекс упражнений, который займет у вас не больше 12 минут.
Наклоны головы
Примите исходное положение тела. Руки на пояс, ноги расставьте на ширине плеч. Расправьте грудную клетку и втяните живот. Выполните наклоны головой влево и вправо – по пять раз на каждую сторону. Не спешите: упор необходимо делать на качество.
Полукруги головой
Исходное положение такое же, как и во время выполнения первого упражнения. Выпячивайте подбородок и водите им из стороны в сторону, повторяя траекторию полуокружности. Водите подбородком от ключицы к ключице на 180 градусов – по десять повторов.
Крайне важно не запрокидывать голову назад и медленно повторять упражнение.
Разогрев плечевых суставов
Не менее важное упражнение для разминки каждое утро. Исходное положение на этот раз меняем. Ноги необходимо также расставить на ширине плеч, а руки оставить в свободном положении вдоль тела. Представьте, что плаваете в бассейне: сделайте прямым руками десять круговых движений вперед, а затем гребите назад.
Упражнения нужно делать медленно. Важное замечание – необходимо сохранять ровное положение осанки и втянуть живот.
Не менее эффективный метод, который позволит побыстрее проснуться утром. Возьмите полотенце и скрутите его в жгут. Возьмитесь за концы ткани руками и встаньте в исходное положение: втянутый живот и ноги на ширине плеч. Поднимаем руки над головой и медленно отводим за спину – распрямляем грудную клетку до предела. Затем возвращаем руки в исходное положение. Также десять повторений.
При наличии болей, неприятных ощущений или противопоказаний, лучше сначала проконсультироваться со специалистом.
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